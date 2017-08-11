Новосокольнический инспектор ПДН получил строгий выговор за неправильную постановку подростков на учёт

10:14, 11 августа 2017, ПАИ

Инспектор по делам несовершеннолетних отдела полиции по Локнянскому району МО МВД России «Новосокольнический» привлечен к дисциплинарной ответственности за несоблюдение законодательства о профилактике правонарушений при проведении работы с подростками, состоящими на профилактическом учете. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Как установлено в ходе проверки, при постановке на профилактический учет отдельных несовершеннолетних инспектор ПДН не в полном объеме проводил работу по профилактике правонарушений: не запрашивались характеристики на родителей указанных лиц с места их жительства и места работы, не проводились проверки несовершеннолетних по информационно-справочным учетам, не отбирались объяснения от членов семьи, не запрашивались информация и объяснения от представителей образовательных учреждений, не обследовались семейно-бытовые условия жизни несовершеннолетних, совершивших преступления и правонарушения.

С целью устранения выявленных нарушений закона прокуратура Локнянского района внесла в адрес начальника МО МВД России «Новосокольнический» представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Допущенные нарушения закона устранены, в частности, контрольно-наблюдательные карточки на несовершеннолетних дополнены необходимыми документами; у представителей образовательных учреждений и родственников несовершеннолетних отобраны объяснения; проведены обследования семейно-бытовых условий жизни подростков.

Инспектор ПДН привлечен к дисциплинарной ответственности в виде строго выговора.