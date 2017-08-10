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Культура

Сотрудники Полистовского заповедника съездили в «Михайловское» за опытом проведения фольклорных праздников

10 августа Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» посетила делегация из Полистовского государственного природного заповедника.  Как сообщила корреспонденту Псковского агентства информации пресс-атташе музея-заповедника «Михайловское» Лидия Токарева, гости побывали в музейном комплексе «Пушкинская деревня» (деревня Бугрово) на фольклорной программе «Деревенский Пушкин», а также на «Уроке письма» и мастер-классе по украшению холста методом верховой набойки в Центре творческих музейных программ.

Лидия Токарева  уточнила, что специалисты из заповедника «Полистовский» организовали эту поездку в рамках проекта «Деревня добротой богата» для того, чтобы подробнее познакомиться с богатым опытом музейщиков «Михайловского» в области организации и проведения фольклорных праздников, игровых программ, а также музейных мастер-классов, на которых туристов обучают азам традиционных ремёсел, бытовавших на Псковщине в пушкинское и допушкинское время.

Встречу завершили «круглым столом». Речь на нём шла об отдельных вопросах создания и бытования фольклорных программ, о грантовой и проектной работе в музее, положительном опыте взаимодействия с местным населением и так далее. В ходе беседы специалисты «Михайловского» и Полистовского заповедника обсудили возможность сотрудничества, отметила Лидия Токарева.

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