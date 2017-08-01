Проектирование отопления частного загородного дома

09:20, 11 августа 2017, ПАИ

Проектная документация является базой для осуществления монтажа отопления в доме. Верно выполненные расчеты и грамотно оформленные документы способствуют качественному проведению монтажных работ и, как следствие, помогают достичь конечного результата – комфортного температурного режима. Проектирование отопления частного загородного дома производится в соответствии с нормативно-технической базой, а также на основании Технического Задания (ТЗ). Этот документ, как правило, составляется совместно заказчиком и исполнителем, оформляется заказчиком, подписывается его полномочным представителем и содержит все основные пожелания клиента.

Из чего состоит проектная документация

Пояснительная записка. Она разрабатывается на основании Технического Задания и описывает действия, которые необходимо осуществить в рамках создания отопительной системы в доме. Кроме того, пояснительная записка содержит ссылки на используемую нормативно-техническую базу; Чертежи, схемы, поэтажные планы здания. При проектировании отопления частного дома необходимо составить и оформить планировку, как самого дома, так и проектируемых коммуникаций, включая разработку общей принципиальной схемы в аксонометрической проекции (она добавляется в проект на завершающей, рабочей стадии); Спецификация используемых материалов и оборудования. Она содержит список всех применяемых материалов, их точное количество и указания на производителей труб, котлов, радиаторов, теплых полов, запорной арматуры и т.д.; Предварительная монтажная смета построения отопительной системы. Именно на стадии проектирования отопления частного загородного дома,как правило, обговаривается порядок суммы, которую заказчик оплачивает подрядной организации за выполнение отопления.

После выполнения всех необходимых строительно-монтажных работ, на основе выполненного и утвержденного проекта, составляется исполнительная документация. Она включает в себя весь проект с внесенными в него изменениями и дополнениями, если они имелись. Кроме того, к нему добавляются лицензии и другие разрешительные документы, которые дают право исполнителю выполнять соответствующие работы. Кроме того, дополнительно прикладываются сертификаты на использованные материалы, фитинги и оборудование, а также акты и протоколы выполненных контрольных замеров.

Один экземпляр проектной и исполнительной документации остается у заказчика, еще один – у исполнителя. При необходимости третий экземпляр проектирования отопления загородного дома вручается представителю обслуживающей структуры.

Составил Альберт Пронин, инженер-проектировщик.

«ВиДстрой Инжиниринг» http://www.vidstroi.ru/otoplenie/proektirovanie-otopleniya проектирование отопления частного загородного дома, а также объектов коммерческой и промышленной недвижимости.