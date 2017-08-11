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Общество

Ради снятия ареста с карты псковичка выплатила долг по налогам

Ради снятия ареста с банковской карты жительница Пскова оплатила задолженность по налоговым обязательствам в размере 144 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП по Псковской области.

Исполнительное производство было возбуждено 17 июля. Взыскателем являлась Межрайонная ИФНС России №1 по Псковской области, в пользу которой псковичка не оплатила налоги на сумму 144 тысячи 661 рубль. В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель направил запросы в регистрирующие органы и кредитные организации для установления имущественного положения должницы. По полученным ответам было вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства должницы находящиеся в одном из банков.

Вскоре после вынесенного постановления гражданка пришла на личный приём к судебному приставу-исполнителю с готовностью оплатить задолженность в полном объёме. Вся сумма долга была оплачена наличными.

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