В суд передано дело невельчанина, обвиняемого в краже и хранении наркотиков

09:32, 11 августа 2017, ПАИ

Следователи МО МВД России «Невельский» в суд направили уголовное дело в отношении 59-летнего местного жителя. Он обвиняется в приобретении, хранении наркотиков в крупном размере и краже имущества из жилого дома, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, обвиняемый обнаружил в Усвятском районе дикорастущее растение конопли и сорвал с целью дальнейшего хранения и употребления его сухих листев. Банку с листьями мужчина спрятал тут же, закопав в землю. Почти через три года он вернулся на место и забрал хранившееся наркотическое средство, чтобы перевезти его в Невель для дальнейшего употребления.

Благодаря проведенным сотрудниками МО МВД России «Невельский» мероприятиям, гражданин был задержан недалеко от места хранения наркотиков. В ходе досмотра у него изъяли более 120 граммов марихуаны, что является крупным размером.

Также установлено, что обвиняемый совершил кражу электроинструмента в одном из домов в городе Невеле, куда проник через незапертое окно.

В ходе расследования следователи провели полный комплекс мероприятий, направленных на установление объективной картины произошедшего. Уголовные дела в отношении невельчанина объединены в одно производство и направлены в суд для рассмотрения.