0
20:37
В Псковской области появились мошенники, выдающие себя за сотрудников пожарного надзора
10:39
Псковский адвокат считает, что ее джип сожгли рейдеры
14:18
2,5 млн рублей штрафа заплатит бывший инспектор псковского ГИБДД за полученную взятку
10:51
«Урожай» в 200 килограммов конопли собрали правоохранители в Печорском районе (ВИДЕО)
12:13
Восстановлена сорванная во время грозы кровля трех жилых домов в Себеже
12:13
Крупную банду наркодилеров взяли под стражу в Пскове
10:34
Городской автобус врезался в ЗИЛ на перекрёстке в Крестах в Пскове, есть пострадавшие (ФОТО)
Еще новости
Происшествия

В суд передано дело невельчанина, обвиняемого в краже и хранении наркотиков

Следователи МО МВД России «Невельский» в суд направили уголовное дело в отношении 59-летнего местного жителя. Он обвиняется в приобретении, хранении наркотиков в крупном размере и краже имущества из жилого дома, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, обвиняемый обнаружил в Усвятском районе дикорастущее растение конопли и сорвал с целью дальнейшего хранения и употребления его сухих листев. Банку с листьями мужчина спрятал тут же, закопав в землю. Почти через три года он вернулся на место и забрал хранившееся наркотическое средство, чтобы перевезти его в Невель для дальнейшего употребления.

Благодаря проведенным сотрудниками МО МВД России «Невельский» мероприятиям, гражданин был задержан недалеко от места хранения наркотиков. В ходе досмотра у него изъяли более 120 граммов марихуаны, что является крупным размером.

Также установлено, что обвиняемый совершил кражу электроинструмента в одном из домов в городе Невеле, куда проник через незапертое окно.

В ходе расследования следователи провели полный комплекс мероприятий, направленных на установление объективной картины произошедшего. Уголовные дела в отношении невельчанина объединены в одно производство и направлены в суд для рассмотрения.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В Псковской области появились мошенники, выдающие себя за сотрудников пожарного надзора
10 августа 2017
В Псковской области появились мошенники, выдающие себя за сотрудников пожарного надзора
Псковский адвокат считает, что ее джип сожгли рейдеры
08 августа 2017
Псковский адвокат считает, что ее джип сожгли рейдеры 4
2,5 млн рублей штрафа заплатит бывший инспектор псковского ГИБДД за полученную взятку
07 августа 2017
2,5 млн рублей штрафа заплатит бывший инспектор псковского ГИБДД за полученную взятку 2
«Урожай» в 200 килограммов конопли собрали правоохранители в Печорском районе (ВИДЕО)
07 августа 2017
«Урожай» в 200 килограммов конопли собрали правоохранители в Печорском районе (ВИДЕО)
Восстановлена сорванная во время грозы кровля трех жилых домов в Себеже
05 августа 2017
Восстановлена сорванная во время грозы кровля трех жилых домов в Себеже
Крупную банду наркодилеров взяли под стражу в Пскове
04 августа 2017
Крупную банду наркодилеров взяли под стражу в Пскове 6
Городской автобус врезался в ЗИЛ на перекрёстке в Крестах в Пскове, есть пострадавшие (ФОТО)
03 августа 2017
Городской автобус врезался в ЗИЛ на перекрёстке в Крестах в Пскове, есть пострадавшие (ФОТО)
Ребёнок в нацпарке «Себежский» погиб при падении дерева на палатку
03 августа 2017
Ребёнок в нацпарке «Себежский» погиб при падении дерева на палатку

Идет загрузка...