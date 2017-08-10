924 рубля похитил пскович из кассы в кафе

09:42, 11 августа 2017, ПАИ

Сотрудники отдела полиции № 1 УМВД России по городу Пскову задержали гражданина, подозреваемого в открытом хищении имущества.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД РФ по Псковско области, по имеющимся данным, 10 августа в одном из кафе Пскова 39-летний безработный ранее неоднократно судимый местный житель без применения насилия открыто похитил из кассового аппарата 924 рубля, после чего скрылся.

Сообщение о произошедшем поступило в полицию. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был установлен и задержан. По данному факту возбуждено уголовное дело.