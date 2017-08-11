Фестиваль активного семейного отдыха «ДА!FEST» пройдет в Пскове 12 августа

09:52, 11 августа 2017, ПАИ

12 августа в Пскове в центре отдыха «Раздолье» (Зональное шоссе, 48) пройдет фестиваль активного семейного отдыха «ДА!FEST». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе спортивно-развлекательного парка «Простория», организаторы фестиваля, – «Планка Фитнес», центр науки и спорта «Без Предела» и MIDOOZA, – устроят настоящий праздник для всех жителей и гостей Пскова.

В этот день с 12:00 до 17:00 будут организованы бесплатные тренировки под открытым небом от ведущих тренеров города, спортивные и образовательные программы для детей с трех лет, мастер-классы по социальным танцам, турнир по армрестлингу и армлифтингу, конкурсы, розыгрыши и другие развлечения.

«ДА!FEST» – это отличная возможность вместе с родными, близкими или друзьями провести выходной с пользой для здоровья, а также получить новые яркие и приятные впечатления», - отметила руководитель клуба «Планка Фитнес» Анастасия Анисимова. По ее словам, на фестивале каждый найдет себе занятие и развлечение по душе.

Руководитель СРП «Простория» Анастасия Орлова добавила, что помимо различных мастер-классов, интеллектуальных и спортивных состязаний, в «Раздолье» будут работать скалодром и аттракционы виртуальной реальности. Дети также смогут поиграть в LEGO Worlds и построить абсолютно все, что позволяет фантазия. «Мы подготовили насыщенную программу для детей, чтобы занять их на весь день. Они смогут посетить мастер-класс «Электронный текстиль», где будут с помощью электричества оживлять поделки из ткани, принять участие в настоящих экспериментах на «Занимательной химии», окунуться в увлекательный мир программирования, научиться создавать компьютерные модели объектов, кликнув несколько раз по «мышке»», – обратила внимание Анастасия Орлова. Кроме того, юные участники фестиваля с помощью воображения и 3D ручки научатся рисовать в объеме, а также смогут узнать секрет обычной бумаги на мастер-классе «Бумажная гармония» и даже вызвать настоящего джинна.

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ:

Тренировки от ведущих тренеров города

12:00-12:45 – Йога и Партерная гимнастика от Центра доктора Бубновского

13:00-13:45 – Planka Party

14:00-14:30 – HIIT

15:00-15:50 – Аэробика

16:00-16:50 – Planka Balance

17:00-17:50 - мастер-класс по бачате от студии PARA*DOIS

Танцы от студии PARA*DOIS

14:00-15:30 – Social Dance

15:30-15:35 – Анимации

15:35-16:30 – Social Dance

16:30-16:35 – Руэда + Анимации

16:35-17:00 – Social Dance

Детская программа от центра науки и спорта «Без предела»

Беседка № 1

13:00-13:55 и 14:00-14:55 – мастер-класс «Программирование в Скретч», 7+

15:00-16:20 и 16:30-17:50 – мастер-класс «3D-моделирование», 11+

Беседка № 2

12:00-13:30 – мастер-класс «Лэпбук», 10+

13:30-14:50 – мастер-класс «Занимательная химия»

15:00-15:55, 16:00-16:55 и 17:00-17:55 – мастер-класс «Электроника», 8+

Беседка № 3

12:00-14:00 и 15:00-16:00 – мастер-класс «Электронный текстиль»

14:00-15:00 и 16:00-17:00 – мастер-класс «3D-ручки», 7+

Беседка № 4

12:00-14:45 и 15:15-17:45 – Челлендж. Скоростная сборка робота

Беседка № 5

12:00-14:55 – Головоломки, логические задачи, ребусы. «МЕГАмозг», 7+

15:00-17:55 – мастер-класс «Бумажная гармония», 7+

Кульминацией детской программы станет Шоу сумасшедшего профессора Николя, которое начнётся в 17:00.

Также гости центра отдыха могут посетить веревочный городок, покататься на гироскутерах и принять участие в турнире по армспорту от федерации армрестлинга Псковской области или подкрепиться на фудкорте.

Завершит фестиваль open-air MIDOOZA.

Встречаемся в «Раздолье» - Зональное шоссе, 48.

Информация по телефону: 797-097.

Заряди себя и свое лето на фестивале «ДА! FEST!»

Подробности на сайте: dafestpskov.com