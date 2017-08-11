0
20:05
Псковской пожарной охране исполнилось 180 лет
18:04
До +31 градуса прогреется воздух в Псковской области 12 августа
16:50
В Псковской области снимут исторический сериал «Годунов»
16:15
На кухне отеля «Old Estate» приготовят гигантский торт для Медового фестиваля
15:07
15 псковских десантников получат медали по итогам полковых учений
11:27
Денис Золотарев: Работа с маской – это всегда ярко и зрелищно
11:12
Видеорегистрацию техосмотра машин планируется ввести России
Еще новости
Общество

До +31 градуса прогреется воздух в Псковской области 12 августа

12 августа на территории Псковской области ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, грозы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит от +13 до +18 градусов, днем – от +26 до +31.

Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду, при грозе возможны порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление - низкое. Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка - в норме.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковской пожарной охране исполнилось 180 лет
11 августа 2017
Псковской пожарной охране исполнилось 180 лет
До +31 градуса прогреется воздух в Псковской области 12 августа
11 августа 2017
До +31 градуса прогреется воздух в Псковской области 12 августа
В Псковской области снимут исторический сериал «Годунов»
11 августа 2017
В Псковской области снимут исторический сериал «Годунов» 2
На кухне отеля «Old Estate» приготовят гигантский торт для Медового фестиваля
11 августа 2017
На кухне отеля «Old Estate» приготовят гигантский торт для Медового фестиваля 1
15 псковских десантников получат медали по итогам полковых учений
11 августа 2017
15 псковских десантников получат медали по итогам полковых учений
Видеорегистрацию техосмотра машин планируется ввести России
11 августа 2017
Видеорегистрацию техосмотра машин планируется ввести России 1
Средства от продажи 200-килограммового торта на Медовом фестивале пойдут на лечение маленького псковича
11 августа 2017
Средства от продажи 200-килограммового торта на Медовом фестивале пойдут на лечение маленького псковича
Фестиваль активного семейного отдыха «ДА!FEST» пройдет в Пскове 12 августа
11 августа 2017
Фестиваль активного семейного отдыха «ДА!FEST» пройдет в Пскове 12 августа

Идет загрузка...