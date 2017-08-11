До +31 градуса прогреется воздух в Псковской области 12 августа

18:04, 11 августа 2017, ПАИ

12 августа на территории Псковской области ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, грозы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит от +13 до +18 градусов, днем – от +26 до +31.

Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду, при грозе возможны порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление - низкое. Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка - в норме.