Металлоизделия украл великолучанин с территории предприятия

10:43, 11 августа 2017, ПАИ

В Великих Луках местный житель подозревается в хищении лома черных металлов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Установлено, что 10 августа с территории одного из предприятий города свободным доступом была совершена кража металлоизделий. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили подозреваемого, им оказался безработный ранее неоднократно судимый 35-летний местный житель.

Похищенное изъято. Причиненный ущерб устанавливается. По данному факту проводится проверка.