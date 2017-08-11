Видеорегистрацию техосмотра машин планируется ввести России

11:12, 11 августа 2017, ПАИ

Поправки в законодательство, предусматривающие обязательную фото- и видеорегистрацию техосмотра, осенью будут внесены в Правительство РФ. Документ разрабатывает созданная при Минэкономразвития рабочая группа, пишет газета «Известия».

Необходимость введения такой меры в ведомстве объяснили участившимися случаями продаж диагностических карт техосмотра без прохождения самой процедуры.

Законопроект предполагает установить требования к операционно-технической базе операторов техосмотра, «включая требования к фото- и видеорегистрации процедуры технического осмотра транспортного средства». Предполагается, что на снимке нужно будет фиксировать номер автомобиля, время и место прохождения техосмотра. Видеосъемка должна гарантировать, что машина прошла проверку по всем правилам.

Разработчики рассчитывают, что законопроект будет принят в ходе осенней сессии Государственной Думы.