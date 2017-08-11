Псковский завод АДС оштрафован за отсутствие нормативов образования отходов
Управление Росприроднадзора по Псковской области рассмотрело дело об административном правонарушении по статье 8.2 КоАП РФ в отношении АО «Псковский завод АДС», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.
За отсутствие нормативов образования отходов и лимитов на их размещение юридическое лицо привлечено к административной ответственности в виде наложения административного штрафа на сумму 50 тыс. рублей.