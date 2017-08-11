Смертность сократилась в Псковской области в первом полугодии

12:30, 11 августа 2017, ПАИ

В январе-июне в Псковской области умерли 5 тыс. 893 человека, что на 0,3% меньше показателей предыдущего года. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковстата, за аналогичный период 2016 года в регионе зарегистрирован 5 тыс. 971 умерший.

За полгода в Псковской области от болезней системы кровообращения скончались 3 тыс. 666 человек, от новообразований – 789, от болезней органов пищеварения - 302 человека, органов дыхания – 242, от инфекционных и паразитарных болезней – 56.

От внешних причин умерли 398 псковичей, в том числе 53 от транспортных несчастных случаев всех видов. Отравления алкоголем стали причиной смерти 30 человек, также произошли 59 самоубийств, 20 убийств.