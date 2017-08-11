19 августа Куньинский район отметит 90-летие со дня образования

22:30, 11 августа 2017, ПАИ

19 августа в Кунье состоится праздник, посвящённый 90-летию со дня образования района. Об этом сообщает районная газета «Пламя».

В начале года Центральная районная библиотека разработала краеведческий проект «На земле мне близкой и знакомой!» Работа по проекту продолжится до конца года, на данном этапе подведены итоги конкурса рисунков «С юбилеем, Куньинский район!» и краеведческой викторины «Заглянем в прошлое свое».

Конкурс рисунков проводился среди учащихся Куньинского района с 1 апреля по 31 мая, его главная цель - привлечение внимания у подрастающего поколения к истории района и вовлечение детей в занятие художественным творчеством. По итогам конкурса Центральная районная библиотека оформила выставку рисунков, с которой может познакомиться любой желающий при посещении библиотеки.

Краеведческая викторина «Заглянем в прошлое свое» была разработана для всех категорий граждан без возрастных ограничений, поэтому участие в ней мог принять любой желающий. Цель проведения викторины - изучение истории родного края и воспитание чувства патриотизма. Вопросы викторины были опубликованы в газете «Пламя» и размещены в социальной сети «ВКонтакте», на Библиотечном портале Псковской области. В викторине приняло участие молодое поколение Куньинского района, а также жители Белоруссии.

Награждение победителей состоится на районном празднике, посвященном юбилею района, который будет проходить 19 августа на центральной площади поселка.