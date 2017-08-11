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Общество

Нарушения прав осуждённых обнаружил зампрокурора области в псковской колонии №3

Заместитель прокурора Псковской области Виктор Борисенко выехал в ФКУ ИК-3 УФСИН России по региону для проверки соблюдения законодательства при исполнении уголовных наказаний в виде лишения свободы. Он встретился с осужденными, посетил жилые, производственные, административные помещения, помещения штрафного изолятора, медицинской части, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной прокуратуры.

В ходе проверки были вскрыты нарушения закона при оказании медицинской помощи осужденным, нарушения их трудовых прав, а также прав на надлежащее материально-бытовое обеспечение.

Принимаются меры прокурорского реагирования в целях восстановления законности.

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