Парад первоклассников пройдёт в Порхове в честь 90-летия района

21:11, 11 августа 2017, ПАИ

1 сентября Порховский район отметит 90-летие. Как сообщает районная газета «Порховский вестник», праздничные мероприятия в этот день будут посвящены первоклассникам.

Датой основания района считается 1 августа 1927 года. Тогда он входил в состав Ленинградской области, а 23 августа 1944 года присоединился к вновь созданной Псковской области. В октябре 1959 года в состав Порховского района были переданы упразднённые Славковский район и южная часть упразднённого Павского района.

Сейчас Порховский район имеет площадь 3190 квадратных километров. Он граничит на севере с Стругокрасненским районом, на западе – с Псковским, на юго-западе – с Островским, на юге – с Новоржевским, на юго-востоке – с Дедовичским, на востоке – с Дновским районом, на северо-востоке – с Новгородской областью.

По состоянию на 1 января из 17 тыс. 939 жителей района в городе Порхове проживают 49,76% населения района (8 тыс. 926 человек), в сельских населённых пунктах – 50,24 % (9 тыс. 13 человек).

Юбилей района решено отметить в этом году 1 сентября, так как нынешнее поколение первоклассников окончит школу, когда муниципалитет будет отмечать 100-летний юбилей. На 1 сентября запланирована масса мероприятий, главным из которых станет парад первоклассников.