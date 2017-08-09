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Экономика

Вдвое за три года выросла рентабельность сельского хозяйства

С 2013 по 2016 год рентабельность производства сельскохозяйственной продукции в стране увеличилась в 2,2 раза. Такие данные представило Министерство сельского хозяйства России, пишет газета «Известия». В Минсельхозе отметили, что в 2017 году этот показатель продолжает расти.

Выгода, утверждают в Министерстве, в первую очередь коснулась производителей молока. «В 2014 году наш внутренний рынок освободился от продукции, которая поставлялась из стран Евросоюза. Результаты этого таковы: если в 2013 году в среднем рентабельность в нашей сфере составляла около 0%, то в 2016 году — уже 20–25%», — рассказал журналистам издания исполнительный директор Национального союза производителей молока Артем Белов.

В то же время, отмечает издание, производители мяса и овощей считают, что медленный рост экспорта пока не позволяет говорить об увеличении рентабельности. В производстве зерновых  рост экспорта за последние три года привел к увеличению средних цен на продукцию на 20%.

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