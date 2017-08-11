Руководители города поздравили псковских строителей с профессиональным праздником

12:20, 11 августа 2017, ПАИ

11 августа глава Пскова Иван Цецерский, глава администрации города Игорь Калашников и председатель Комитета по ЖКХ и благоустройству Псковской городской Думы Сергей Гаврилов в торжественной обстановке поздравили руководителей организаций строительной отрасли. На встречу были приглашены около 50 руководителей строительных и проектных организации Пскова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Иван Цецерский, обращаясь к представителям строительной отрасли, отметил заслуги каждой организации. Он подчеркнул, что псковские строители всегда выполняют свою работу качественно и в срок: «Без вас сложно представить дальнейшее развитие города. Вы строите жилье для псковичей, детские сады, дороги. Благодаря вам наш город преображается. И, наконец, в этом году в Пскове готовятся к сдаче сразу два крупных и социально значимых объекта - новая школа и перинатальный центр».

Глава администрации Игорь Калашников поблагодарил псковских строителей за ответственное и неравнодушное отношение к каждому объекту. «Ваша работа украшает наш город, делает его уютнее и комфортнее для жителей и гостей Пскова», - сказал он и пожелал представителям строительной отрасли динамичного развития компаний, интересных проектов и значимых объектов строительства.

От руководителей строительных организаций, в свою очередь, звучали слова благодарности в адрес городских служб инженерно-строительного комплекса, отмечено плодотворное взаимодействие и открытость к сотрудничеству.

Участникам встречи были вручены благодарности от имени руководителей города. Кроме того, несколько десятков благодарственных писем, подписанных главой Пскова и главой администрации, Иван Цецерский передал руководителям строительных организаций для вручения в торжественной обстановке рядовым сотрудникам, подчеркнув тем самым вклад простых строителей в развитие города.

Напомним, профессиональный праздник День строителя был учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР «Об установлении ежегодного праздника «Дня строителя» от 6 сентября 1955 года. Впервые Россия праздновала его 12 августа 1956 года. Также во второе воскресенье августа отмечают свой профессиональный праздник строители Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана и Украины.