С 12 августа в Псковской области начинается предвыборная агитация в СМИ

11:43, 11 августа 2017, ПАИ

С 12 августа кандидаты и избирательные объединения могут вести предвыборную агитацию в средствах массовой информации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области. Напомним, согласно избирательному законодательству, агитация в СМИ начинается за 28 дней до дня голосования. В этом году Единый день голосования - 10 сентября.

Предвыборная агитация прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования, т. е. в 00:00 часов 9 сентября.

Добавим, что накануне все территориальные избирательные комиссии провели жеребьевки для кандидатов по распределению эфирного времени и печатной площади на безвозмездной основе, после окончания которых СМИ, уведомившие ТИКи об участии в выборных кампаниях, провели соответствующие жеребьёвки на платной основе. После окончания жеребьёвок избиркомы утвердили графики предоставления бесплатного эфирного времени и бесплатной печатной площади в региональных и муниципальных СМИ.

Добавим, что предвыборная агитация - деятельность, осуществляемая в период избирательной кампании и имеющая целью побудить или побуждающая избирателей к голосованию за кандидата, кандидатов, список, списки кандидатов или против него (них).

Для справки: запрещается привлекать к предвыборной агитации лиц, не достигших на день голосования возраста 18 лет, в том числе использовать изображения и высказывания таких лиц в агитационных материалах.

Избирательным объединениям и кандидатам использование в агитационных материалах высказываний физического лица, которому не запрещено проводить агитацию, о кандидате и об избирательном объединении допускается только с письменного согласия данного физического лица. В случае размещения агитационного материала в СМИ указанный документ представляется в избирательную комиссию по ее требованию.

Представление письменного согласия не требуется в случаях:

- использования избирательным объединением на соответствующих выборах высказываний выдвинутых им кандидатов;

- использования обнародованных до начала выборной кампании высказываний о кандидатах, об избирательных объединениях с указанием даты обнародования таких высказываний и наименования средства массовой информации, в котором они были обнародованы;

- цитирования высказываний об избирательном объединении, о кандидате, обнародованных на соответствующих выборах иными избирательными объединениями, кандидатами в своих агитационных материалах, изготовленных и распространенных в соответствии с законом.

Использование в агитационных материалах высказываний физического лица, не имеющего в соответствии с законом права проводить предвыборную агитацию, об избирательном объединении, о кандидате (кандидатах) не допускается.

При проведении выборов использование в агитационных материалах изображений физического лица допускается только в следующих случаях:

-использование избирательным объединением изображений выдвинутых им на соответствующих выборах кандидатов (в том числе в составе списка кандидатов), включая кандидатов среди неопределенного круга лиц;

- использование кандидатом своих изображений, в том числе среди неопределенного круга лиц.

Использование в предвыборной агитации изображения людей, не являющихся кандидатами (кроме неопределенного круга лиц вместе с кандидатом) запрещено.

Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение не вправе использовать эфирное время на каналах телевидения, предоставленное им для размещения агитационных материалов, в целях:

- распространения призывов голосовать против кандидата, единого списка кандидатов;

- описания возможных негативных последствий в случае, если тот или иной кандидат будет избран, тот или иной единый список кандидатов будет допущен к распределению депутатских мандатов;

- распространения информации, в которой явно преобладают сведения о каком-либо кандидате, избирательном объединении в сочетании с негативными комментариями;

- распространения информации, способствующей созданию отрицательного отношения избирателей к кандидату, избирательному объединению, выдвинувшему кандидата, единый список кандидатов.

Во всех агитационных материалах, размещаемых в периодических печатных изданиях, должна помещаться информация о том, за счет средств избирательного фонда какого кандидата, избирательного объединения была произведена оплата соответствующей публикации. Если агитационные материалы были опубликованы безвозмездно, информация об этом должна содержаться в публикации с указанием на то, кто разместил эту публикацию. Ответственность за выполнение данного требования несет редакция периодического печатного издания.

Редакции периодических печатных изданий, публикующих агитационные материалы, за исключением учрежденных кандидатами, избирательными объединениями, не вправе отдавать предпочтение какому-либо кандидату, избирательному объединению путем изменения тиража и периодичности выхода периодических печатных изданий.