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Общество

Лучшие Советы многоквартирных домов будут определены в Псковской области

Региональное отделение ООО «Союз пенсионеров России» по Псковской области совместно с региональным Союзом собственников недвижимости проводит конкурс «Лучший Совет МКД» в рамках проекта «Университет третьего возраста - факультет ЖКХ». 

Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы, в конкурсе могут принять участие советы многоквартирных домов, расположенные на территории Псковской области. Для участия  необходимо прислать несколько фотографий своего многоквартирного дома и эссе, в котором будет содержаться описание дома, информация об изменениях, которые произошли после избрания совета МКД, а также представлены планы развития дома, можно описать и истории добрососедских отношений.

Материалы для участия в конкурсе принимаются до 25 августа. Их можно прислать на электронную почту PskovCCH@mail.ru или принести в региональное отделение Союза пенсионеров России: Псков, улица Петровская, дом 53, кабинет 116.

Победители  получат ценные призы и отличительные знаки лучших Советов многоквартирных домов.

Подведение итогов и награждение победителей конкурса будет проходить 29-30 августа в Пскове на региональном форуме председателей Советов многоквартирных домов «Активный Совет - счастливый дом». В рамках форума будут обсуждаться вопросы формирования комфортной городской среды, программы просвещения граждан в жилищно-коммунальном хозяйстве, независимая оценка квалификаций кадров ЖКХ.  Лучшие программы участников форума будут рекомендованы руководителям муниципалитетов для внедрения.

Дополнительную информацию с 10:00 до 15:00 можно получить по телефонам 8(8112)-69-65-92,  8- 931-900-71-11.

Добавим, что конкурс проводится в целях поддержки активных жителей многоквартирных домов Псковской области и поддержки лучших практик решения вопросов по обеспечению комфортных условий проживания в многоквартирных домах.

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