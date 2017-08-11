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Общество

Владелец участка в Невельском районе оштрафован за загрязнение земель порубочными остатками

Псковский собственник земельного участка сельскохозяйственного назначения оштрафован на 20 тысяч рублей за невыполнение мероприятий по защите земель от загрязнения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления  Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Нарушение земельного законодательства выявлено при проведении внеплановой выездной проверки, в ходе которой установлено, что  на земельном участке площадью свыше 143 га,  расположенном на территории Невельского района южнее деревни Горушка, производилась выборочная рубка леса. Отходы, образовавшиеся при проведении работ, складировались непосредственно на землях сельхозназначения, что привело к их механическому загрязнению на площади около 6 га. Высота образовавшейся свалки порубочных остатков – стволов спиленных деревьев, щепы и веток - местами достигает 1 метра.

Согласно Земельному кодеку Российской Федерации, в целях охраны земель собственники земельных участков обязаны проводить мероприятия по защите земель от загрязнения отходами производства и потребления, а также использовать их в соответствии с целевым назначением, способами, не наносящими вред земле, как природному объекту. Собственник земельного участка сельскохозяйственного назначения не выполнял установленные требования и обязательные мероприятия по защите и охране земель от загрязнения отходами производства и потребления.

Нарушителю земельного законодательства выдано предписание, обязывающее устранить загрязнение земель сельхозназначения.

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