Мероприятия к Дню физкультурника стартуют в Пскове 12 августа

15:31, 11 августа 2017, ПАИ

12 и 13 августа в Пскове пройдет ряд спортивных мероприятий в честь празднования Дня физкультурника. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, инициатором выступил Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города.

Так, в субботу в 10:00 в Дендропарке пройдут соревнования по велоспорту. В это же время на стадионе «Машиностроитель» начнется турнир по футболу среди детских и юношеских команд и соревнования по пляжному волейболу.

На реке Великой (территория Гребной базы) в 10:30 стартует первенство города по гребле на байдарках и каноэ. В 9:30 на участке от Ольгинского моста до моста Александра Невского пройдут соревнования по ловле рыбы спиннингом с лодок.

В городском шахматном клубе в 18:30 состоится блиц-турнир по шахматам.

В воскресенье в 12:00 в рамках праздника стартуют Всероссийские соревнования по бегу по пересеченной местности «Кубок «PROSport-2017». Соревнования пройдут в Финском парке и на Набережной реки Великой.

Добавим, День физкультурника отмечается в России во вторую субботу августа. Впервые праздник прошел в 1939 году. С тех пор он стал всесоюзным. Ежегодно начали проходить масштабные парады и выступления физкультурных организаций.