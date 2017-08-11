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В Гдовском районе пропали 1,2 тонны ценной рыбы, изъятой Рыбнадзором у браконьеров

В Гдовском районе пропали 1,2 тонны ряпушки, изъятой сотрудниками Отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Псковской области Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству.

Как стало известно Псковскому агентству информации, местная компания добыла рыбу уже после того, как 1 августа был запрещен лов ряпушки. «Контрафактная» ряпушка, конфискованная Рыбнадзором, была помещена на хранение на Гдовский рыбзавод. Однако когда на предприятие прибыли сотрудники ОМВД России по Гдовскому району, чтобы произвести опись изъятого, выяснилось, что рыба уже отправлена в переработку.

По информации ПАИ, сейчас по поводу уничтожения вещественных доказательств возбуждено уголовное дело.

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