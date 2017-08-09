Сергей Перников принял участие в обсуждении перспективных направлений развития Стратегического партнерства «Северо-Запад»

13:00, 11 августа 2017, ПАИ

10 августа в резиденции полномочного представителя президента РФ в СЗФО состоялось совещание по вопросу перспективных направлений развития Стратегического партнерства «Северо-Запад», в котором приняли участие представители исполнительной власти всех регионов округа. Провела заседание заместитель полномочного представителя президента, заместитель председателя Наблюдательного совета партнерства Анастасия Кузнецова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Собравшиеся обсудили вопросы развития партнерства, ход работы по актуализации Стратегий социально-экономического развития регионов Северо-Запада, реализацию совместных межрегиональных проектов. Участникам также был представлен проект Евразийского делового союза по созданию агрокластера, который успешно реализуется союзом в столице России с 2014 года.

Псковскую область на заседании представлял заместитель губернатора Сергей Перников. В своем выступлении он затронул вопросы установления эффективного взаимодействия региона и партнерства. В частности, Сергей Перников отметил, что партнерство должно стать экспертно-аналитическим центром высокого уровня. Регионы сейчас остро нуждаются в качественной и достоверной информации, касающейся различных направлений социально-экономического развития, причем такая информация должна быть представлена не только в пределах конкретного региона, но и макрорегиона в целом. В перечень задач партнерства также должны войти такие направления как анализ стратегий развития и совершенствования нормативной правовой базы.

Подводя итоги заседания, Анастасия Кузнецова особо отметила, что деятельность партнерства станет особенно актуальной, когда оно сможет формировать общую для всех регионов повестку дня: как ключевые проблемы, так и точки роста. Она также выразила уверенность, что изменения в деятельности партнерства сделают его работу более эффективной и станут важным шагом к формированию системного взаимодействия ключевых участников социально-экономического развития Северо-Западного федерального округа.

Напомним, Стратегическое партнерство «Северо-Запад» создано в сентябре 2012 года. Его учредителями стали 11 субъектов Российской Федерации, входящих в Северо-Западный федеральный округ, а также крупнейшие региональные компании и бизнес-объединения. Председателем Наблюдательного совета Стратегического партнерства был избран полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе.

Стратегическое партнерство — первая и пока единственная подобная организация в России, объединяющая в своих рядах представителей власти, бизнеса и общественных объединений, что делает ее уникальной площадкой для организации диалога всех трех сторон процесса социально-экономического развития, выработки общей политики такого развития и скоординированных мер по ее реализации.