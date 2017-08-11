Новый сезон в Псковском драмтеатре начнется 17 августа

13:44, 11 августа 2017, ПАИ

17 августа в Пскове состоится открытие нового 112-го театрального сезона. В этот день Псковский академический театр драмы имени А.С. Пушкина покажет спектакль «Усвятские шлемоносцы», сообщили Псковскому агентству информации в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Спектакль «Усвятские шлемоносцы» - это история о том, как весть о войне пришла в русское село, как люди мучительно привыкали к мысли, что нужно оставить свои пашни, сенокос, своих близких, брать в руки оружие и идти на защиту родной земли. Это поэтический сказ о достоинстве русского человека, о простом хлебопашце, который вынужден стать солдатом, шлемоносцем. Ему ещё предстоит осознать само слово «война», привыкнуть к нему, как к ношению шлема.

Билеты можно приобрести в кассе театра, гипермаркете «Империал», а также онлайн на сайте театра.

18 августа состоится второй показ в новом сезоне. Зрители увидят на малой сцене спектакль «Позвольте вам выйти вон!»

Спектакль объединяет ранние рассказы Антона Чехова «Брак по расчету», «Свадьба с генералом», комедии-шутки «Предложение», «Свадьба». Легкость действия Чехов заимствует из водевилей, комические ситуации подсматривает в обыденной жизни. Его острый, максималистский юмор рубит головы всем циникам, тунеядцам, глупцам, напыщенным франтам и трусам, не щадя никого.

Билеты продаются в кассе театра, гипермаркете «Империал», а также онлайн.

19 августа на малой сцене покажут один из самых популярных спектаклей прошлого сезона - «Пиковая дама».

Сюжет повести основан на одноименном произведении Александра Пушкина. Главный герой Германн испытывает судьбу, надеясь овладеть тайной закономерностью счастливого случая. Расчетливость, рациональность Германна, подчеркнутые его немецким происхождением, фамилией и профессией военного инженера, вступают в противоречие со страстями и огненным воображением. Но игра с судьбой приводит его к трагедии.

Билеты в наличии в кассе театра, гипермаркете «Империал», а также онлайн.

23 августа запланирована комедия на большой сцене «Клинический случай».

Это классика жанра, умная, филигранно выстроенная и талантливо написанная пьеса одного из популярнейших современных драматургов Рея Куни. Герой захватывающей истории, врач лондонской клиники Дэвид Мортимер, в преддверии Рождества попадает в фарсовую ситуацию: в решительный момент карьеры, он узнает нечто такое, о чем должен был узнать еще 18 лет назад! Положение усугубляется тем, что Дэвид готовит очень важную речь, а его постоянно отвлекают. Как скрыть давнюю интрижку с медсестрой от ревнивой жены и любопытных коллег? Остаётся один выход — выкручиваться и врать! Он врет так вдохновенно и виртуозно, что и сам уже верит в свою ложь. Один за другим персонажи вовлекаются в самые забавные и комичные ситуации.

Билеты можно приобрести в кассе театра, гипермаркете «Империал», а также онлайн.

24 августа состоится показ еще одного спектакля по Чехову - «Ионыч».

Жизнь человека в замкнутом маленьком обществе одновременно и удобна, и опасна. Человек начинает забывать о том, что за пределами этого круга существует целый мир, полный возможностей, взлетов и падений. Спектакль «Ионыч» - это размышление режиссёра о жизни в Пскове. Трогательная и печальная судьба чеховских героев очень похожа на судьбы, увиденные в этом городе. Спектакль прослеживает изменение жизни героя, прожитой в конце концов бессмысленно. Это история о том, как человек с добрыми задатками превращается в равнодушного обывателя. Кто виноват в этом превращении? Среда, окружающая действительность?

Билеты - в кассе театра, гипермаркете «Империал» и онлайн.

25 августа на большой сцене покажут спектакль «Фантазии Фарятьева».

Лирическая, порой сентиментальная, порой комедийная история о несовпадениях в жизни мужчины и женщины. События происходят в провинциальном городке, где в тесных многоквартирных домах совсем рядом друг с другом живут герои. Они хотят любви и гармонии, мечтают о счастье, но при этом остаются одинокими. Стоматолог Фарятьев, нескладный и нелепый, живет со старенькой тетушкой и фантазирует, что человечество случайно попало на эту Землю, а настоящий родной дом, где все счастливы, находится на другой планете...

Билеты - в кассе театра, гипермаркете «Империал», а также онлайн.

27 августа в 12:00 состоится спектакль для юных поклонников театра - «Приключения Чиполлино».

«Поход в театр на спектакль по известной итальянской сказке Джани Родари станет отличным подарком для ребенка перед началом учебного года», - уверены в Театрально-концертной дирекции. Веселая и трогательная история рассказывает о добре и справедливости, о смекалке и взаимовыручке, о настоящей дружбе. Персонажи сказки — овощи и фрукты — усердно трудятся и с удовольствием отдыхают, поют и танцуют, а когда случается горе, помогают друг другу. Задорный музыкальный спектакль, зрелищный и динамичный не оставит равнодушным и даже взрослых.

Билеты можно приобрести в кассе театра, гипермаркете «Империал», а также онлайн.

«Еще одним приятным подарком для псковичей в новом сезоне станут гастроли театра «Мастерская», - отметили в ТКД. 17 сентября в 19:00 на большой сцене актеры петербургского театра представят спектакль «Старший сын».

По сюжету двое молодых людей – студент Владимир Бусыгин и торговый агент Сильва, провожая девушек в пригород, опаздывают на последнюю электричку. В поисках тепла и ночлега незадачливые ухажеры попадают в дом чудаковатого музыканта Сарафанова. Чтобы протянуть время и немного погреться, молодые люди на ходу сочиняют историю о том, что один из них – сын хозяина дома. Эта ложь приводит к самым неожиданным последствиям, переворачивая жизнь всех героев пьесы…

Комедия Александра Вампилова – классика отечественной драматургии – давно вошла в «золотой фонд» российского театра XX века. После культового фильма Виталия Мельникова, где главные роли сыграли Евгений Леонов, Николай Караченцов, Светлана Крючкова, Михаил Боярский, в сценическое прочтение знаменитой вампиловской пьесы, кажется, уже нечего добавить. Тем более – пьесы, написанной в далекие 60-е годы, существенно отличающиеся от реалий нынешнего времени. Режиссер – Григорий Козлов.

Билеты можно приобрести в кассе театра, гипермаркете «Империал», а также онлайн.

Отметим, что в 112-м театральном сезоне состоятся гастроли театра имени Ленсовета.

26, 27 и 28 октября на большой сцене покажут три постановки – «Город. Женитьба. Гоголь», «Без вины виноватые» и «Малыш и Карлсон, который живет на крыше».

Билеты можно приобрести в кассе театра, гипермаркете «Империал», а также онлайн.