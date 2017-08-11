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Сотрудники ОМОН задержали трёх псковичей в наркотическом опьянении

10 августа в ходе совместных с ОКОН УМВД России по городу Пскову оперативно-профилактических мероприятий на улице Леона Поземского сотрудники ОМОН отдела Росгвардии по Псковской области задержали трех граждан, находившихся в состоянии наркотического опьянения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отдела.

У задержанных изъято вещество растительного происхождения, которое было направлено на экспертизу. За употребление наркотических средств в соответствии с частью 2 статьи 20.20 КоАП граждан привлекли к административной ответственности.

 

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