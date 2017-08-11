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Общество

Ремонт улицы Герцена начался в Пскове

Сегодня, 11 августа, в Пскове начался ремонт улицы Герцена на участке протяженностью 1 километр 142 метра между улицами Леона Поземского и Ипподромной. Подрядная организация, выигравшая муниципальный контракт, выполняет фрезерование асфальта, сообщили Псковскому агентству информации.

Также рабочим предстоит заменить канализационные люки, бордюрный камень, благоустроить тротуар и уложить новый асфальт.

В связи заменой теплотрассы с 10:00 16 августа до 19:00 18 августа будет перекрыт для движения транспорта участок улицы Герцена у домов №№5 и 6а. Автомобилистов просят учитывать это при планировании маршрута передвижения.

Напомним,  в Пскове уже завершен ремонт и состоялась комиссионная приемка улицы Советской армии. Работы также окончены на участке Зонального шоссе от железнодорожного переезда до улицы Экипажа Гудина и на улице Некрасова от Карла Маркса до Воровского. В данный момент подрядчик ведет работы на перекрестке улиц 128 Стрелковой дивизии и Вокзальной, на улице Гражданской, Шестака.

В этом сезоне в Пскове в плане ремонта стоят 17 участков улиц.

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