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Общество

Инвентаризация дворов прошла на Завеличье, Запсковье и в центре Пскова

В псковских дворах продолжается инвентаризация территорий, инициированная администрацией города. 10 августа были осмотрены дворы центра города, части Запсковья и Завеличья, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета. 

Депутат Псковской городской Думы Валерий Лесников совместно с жителями дома по улице О. Кошевого, 15а проинспектировал дворовую территорию, которая в дальнейшем будет претендовать на участие в программе «Формирование комфортной городской среды». Во дворе требуется спил аварийных деревьев и санитарная обрезка здоровых. Вопрос будет решен до 5 сентября. Кроме того, жители высказали просьбу заменить асфальтовое покрытие и скосить траву. Были также озвучены замечания по состоянию инженерных сетей дома. Жители настаивают на переносе сроков капитального ремонта дома с 2019-2023 годов на более ранний период.

Дворовые территории домов по улице Коммунальной, 28, 32 и 38, улице Юбилейной, 71, 77, 77б, 81, 85, 85а, Рижский проспекту, 49, 49а, 47, 45, 51, 51а осмотрела депутат Псковской городской Думы Елена Полонская вместе с жителями. Во всех этих дворах выявлено недостаточное освещение территорий и подъездов. Кроме того, в ходе инвентаризации был проведен осмотр и экспертиза зеленых насаждений во дворах, составлены акты на снос аварийных деревьев и на санитарную обрезку.

Депутат Псковской городской Думы Григорий Стороненков обсудил с жителями домов по улицам Алехина, 2 и Л. Поземского, 44 возможность участия в программе «Формирование комфортной городской среды». Жители Алехина, 2 активно подключились к работе над документацией для подачи заявки, подготовили схематический план благоустройства их дворовой территории. Помощь в разработке проектов в округе № 11 оказывает краевед Олег Ивченко. Эксперт в области универсального дизайна и доступной среды Федор Постнов консультирует жителей по вопросам создания комфортной среды для всех категорий граждан.

Жители дворов по улице Спортивной, 3 и 5, улице Гражданской, 11а и 11б обсудили с депутатом Псковской городской Думы Григорием Турчиным условия участия в программе «Формирование комфортной городской среды». Депутат рассказал о программе, пояснил алгоритм действий жильцов. В ходе встречи жители высказали пожелания по благоустройству дворовых территорий, среди которых обустройство парковочных карманов, обследование и спил аварийных деревьев, обустройство детских площадок. Подняты вопросы расположения мусорных контейнеров и состояния дворового проезда.

Комиссия по инвентаризации дворов также посетила территории домов по улице Бастионной, 13, 13а, 15, 17, 19, 21, 22/13, улице Гагарина, 6, Я. Фабрициуса, 22. Общим запросом жителей является создание или увеличение парковочных карманов. Для домов 17 и 19 по улице Бастионной собственники попросили благоустроить детскую площадку, снести старую металлическую конструкцию и демонтировать бесхозный гараж. Во дворе на Я. Фабрициуса, 22 жители попросили спилить старые и высохшие деревья. Жильцы дома № 22/13 по улице Бастионной поблагодарили городские власти за оперативную ликвидацию несанкционированной свалки вблизи их дома.

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