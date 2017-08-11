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Общество

Продолжается акция по сбору в школу нуждающихся псковичей

Псковское областное отделение Российского детского фонда продолжает благотворительную акцию «Здравствуй, школа! 2017». Как сообщили Псковскому агентству информации в отделении, уже в 26-й раз организация помогает воспитанникам школ-интернатов и детям из самых нуждающихся семей встретить 1 сентября с новыми, полностью укомплектованными рюкзаками.

В Детский фонд уже с июня поступают просьбы из большинства районов области. В очередной раз внесли свой вклад и помогли маленьким школьникам представители различных организаций: Александр Дроб (ООО «ПсковСвязьСтрой»), Виктор Ремнев (АО «СКБ ВТ»), Роман Иванов (ООО «Изборский парк»), Светлана Носкова (ООО «Русобалт Трэйд»), нотариусы Пскова и области, а также частные жертвователи.

При поддержке всех, кто уже сделал пожертвование, а также граждан, которые приносят в Детский фонд канцелярские принадлежности, на складе уже появились рюкзаки и их наполнение. В подготовке помогли партнеры из благотворительного фонда «Добрый Псков» – в рамках акции «Купил-отдал Добрую авоську» было собрано 99 школьных наборов, которые также будут переданы подопечным Детского фонда.

Детский фонд приглашает всех псковичей внести свой вклад и помочь нуждающимся детям пойти в школу. Канцелярские товары и другие вещи для школьников можно приносить в фонд по будням с 9:00 до 17:00 по адресу: Псков, улица Яна Фабрициуса, дом 2а, кабинет 15. Список необходимого для комплектования одного рюкзака можно найти здесь.

В офисе Детского фонда можно сделать денежное пожертвование или перечислить средства с пометкой «Благотворительное пожертвование на подготовку нуждающихся детей к школе. НДС – нет» по реквизитам:

Р/с 40703810600000000141

Филиал «ЭКСИ-Банк» (АО) Псковский, г. Псков

ИНН 7831000940, БИК 045805722

К/с30101810400000000722

Кроме того, продолжается сбор средств в рамках проекта «Здравствуй, школа!» на сайте planeta.ru. Несмотря на то, что уже собрана заявленная сумма, необходимая для закупки рюкзаков детям из 3 районов, до 15 сентября любой желающий может помочь подготовиться к школе ребятам из других районов.

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