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Общество

В Псковской области выпивший козье молоко ребёнок заболел энцефалитом

За прошедшую неделю в Псковской области зарегистрированы 2 пострадавших от укусов клещей с подозрением на заболевание вирусным энцефалитом и 1 случай заражения энцефалитом у ребёнка, инфицированного при употреблении сырого козьего молока. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области, диагноз подтвержден лабораторно, ребенок не привит.

C 16 марта управление проводит еженедельный мониторинг за энцефалитом и другими инфекциями, передающимися клещами (иксодовый клещевой бореллиоз (ИКБ), моноцитарный эрлихиоз человека (МЭЧ), гранулоцитарный анаплазмоз человека (ГАЧ). В рамках профилактических и противоэпидемических мероприятий специалисты Роспотребнадзора реализют план по предупреждению распространения инфекционных заболеваний, передающихся с укусами насекомых. Проводятся акарицидные обработки с осуществлением контроля качества и эффективности акарицидных обработок. По состоянию на 11 августа акарицидные обработки проведены на 586,4 га при запланированных 600 га, выполнение плана обработок составило 97,7%.

Самой надёжной защитой против клещевого вирусного энцефалита является иммунизация, отметили в Роспотребнадзоре. По состоянию на 11 августа привито против энцефалита 1 тыс. 598 человек. Прививки проводятся круглогодично.

На данный момент в медицинские организации области с укусами клещей обратились 2 тыс. 383 человека, что в 1,9 раза ниже среднемноголетнего уровня.

Управление Роспотребнадзора по Псковской области проводит работу  с населением по профилактике инфекций, передающихся с укусами клещей.

В федеральном бюджетном учреждении здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области» и его филиале в городе Великие Луки открыты пункты по приему и проведению исследований клещей на предмет их зараженности вирусом клещевого вирусного энцефалита и боррелиями (возбудителями боррелиоза). Адреса лабораторий для проведения исследования клещей и информационная памятка для населения о правилах индивидуальной защиты при посещении лесных массивов размещены на сайте управления.

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