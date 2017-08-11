0
16:15
На кухне отеля «Old Estate» приготовят гигантский торт для Медового фестиваля
15:07
15 псковских десантников получат медали по итогам полковых учений
11:27
Денис Золотарев: Работа с маской – это всегда ярко и зрелищно
11:12
Видеорегистрацию техосмотра машин планируется ввести России
09:54
Средства от продажи 200-килограммового торта на Медовом фестивале пойдут на лечение маленького псковича
09:52
Фестиваль активного семейного отдыха «ДА!FEST» пройдет в Пскове 12 августа
21:50
Противопожарное состояние псковских школ проверяют сотрудники МЧС
Еще новости
Общество

Останки солдат перезахоронили в Печорах

Сегодня, 11 августа, в городе Печоры начались торжества, посвящённые 73-ей годовщине освобождения района от немецко-фашистских захватчиков. Начались они с литии  и церемонии погребения останков солдат на Братском захоронении, передаёт корреспондент Псковского агентства информацию.

Останки 9  воинов, имена которых установить не удалось, поисковики обнаружили в Лавровской волости Печорского района.  

Отметим, что основная часть торжественных мероприятий состоится 12 июля. В частности, в 10:00 в парке «Треугольник» откроется «Островок мастерства», в 12:00 на Соборной площади у Свято-Успенского монастыря состоится Благодарственный молебен, в это же время на стадионе стартует спортивная часть программы Дня города.

В 13:15 на площади Победы пройдёт церемония открытия праздника, в 14:00 там же откроется программа  «Мы тобой любуемся, наш город»,  в 18:00 - «Музыкальный трамплин», в 20:00 – дискотека. Завершится день фейерверком, который намечен на 22:30.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

На кухне отеля «Old Estate» приготовят гигантский торт для Медового фестиваля
11 августа 2017
На кухне отеля «Old Estate» приготовят гигантский торт для Медового фестиваля
15 псковских десантников получат медали по итогам полковых учений
11 августа 2017
15 псковских десантников получат медали по итогам полковых учений
Видеорегистрацию техосмотра машин планируется ввести России
11 августа 2017
Видеорегистрацию техосмотра машин планируется ввести России 1
Средства от продажи 200-килограммового торта на Медовом фестивале пойдут на лечение маленького псковича
11 августа 2017
Средства от продажи 200-килограммового торта на Медовом фестивале пойдут на лечение маленького псковича
Фестиваль активного семейного отдыха «ДА!FEST» пройдет в Пскове 12 августа
11 августа 2017
Фестиваль активного семейного отдыха «ДА!FEST» пройдет в Пскове 12 августа
Противопожарное состояние псковских школ проверяют сотрудники МЧС
10 августа 2017
Противопожарное состояние псковских школ проверяют сотрудники МЧС
Продолжается набор участниц на конкурс «Миссис Бабушка - 2017»
10 августа 2017
Продолжается набор участниц на конкурс «Миссис Бабушка - 2017»
Гигантский торт на «Медовом фестивале – 2017» вновь приготовит фуд-стилист из Москвы
10 августа 2017
Гигантский торт на «Медовом фестивале – 2017» вновь приготовит фуд-стилист из Москвы 2

Идет загрузка...