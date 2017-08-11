Останки солдат перезахоронили в Печорах

14:32, 11 августа 2017, ПАИ

Сегодня, 11 августа, в городе Печоры начались торжества, посвящённые 73-ей годовщине освобождения района от немецко-фашистских захватчиков. Начались они с литии и церемонии погребения останков солдат на Братском захоронении, передаёт корреспондент Псковского агентства информацию.

Останки 9 воинов, имена которых установить не удалось, поисковики обнаружили в Лавровской волости Печорского района.

Отметим, что основная часть торжественных мероприятий состоится 12 июля. В частности, в 10:00 в парке «Треугольник» откроется «Островок мастерства», в 12:00 на Соборной площади у Свято-Успенского монастыря состоится Благодарственный молебен, в это же время на стадионе стартует спортивная часть программы Дня города.

В 13:15 на площади Победы пройдёт церемония открытия праздника, в 14:00 там же откроется программа «Мы тобой любуемся, наш город», в 18:00 - «Музыкальный трамплин», в 20:00 – дискотека. Завершится день фейерверком, который намечен на 22:30.