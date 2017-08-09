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Экономика

Ввоз 380 килограммов белорусской голубики запрещён в Себежском районе

11 августа в контрольном пункте в деревне Долосцы Себежского района запрещен ввоз из Белоруссии партии голубики весом 380 кг. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Причиной запрета стало отсутствие фитосанитарного сертификата и маркировки на упаковке товара. Решение о запрете принято согласно требованиям законодательства в области обеспечения карантина растений Евразийского экономического союза и Российской Федерации.

Голубика возвращена на сопредельную территорию. Владелец груза привлечен к административной ответственности, предусмотренной статьёй 10.2 КоАП РФ.

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