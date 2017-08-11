С 14 по 18 августа в Великих Луках запланировано отключение электроэнергии

22:50, 11 августа 2017, ПАИ

С 14 по 18 августа в Великих Луках запланировано отключение потребителей ПАО МРСК Северо-Запада «Псковэнерго» ПО ЮЭС г для производства ремонтных работ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Так, 14 августа с 9:00 до 17:00 без света останутся улицы Школьная, 28-54, Коммунальная, 23-64, Винатовского, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 33, 35, проспект Ленина, 1, 3, 5, улица Тимирязева, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, проезд Тимирязева, 3, 5, 7, 9, 10 и улица Продольная.

15 августа с 9:00 до 16:00 электричество отключат на проспекте Гагарина, 7, 9, 9 корпус 1, 11, улице Дьяконова 19, 19 корпус 1, с 9:00 до 17:00 – улице Дубовой (новые дома), в частном секторе на Гражданской, на улицах Сопецкой, Куньинской, Гвардейской, Продольной, 60-75, Рябиновой, Вишневой, Сосновой, Радужной.

17 августа с 9:00 до 17:00 будет отключен светофор на перекрестке Гагарина - Автовокзал, улица Зенцовская, 3, 5, проспект Гагарина, 53, 55, Лазавицкая набережная, улицы Лазавицкая, Болотная, Песочная, Болотный тупик, проезд Бородинский, улицы Благодатная, Цветочная, Летняя, переулок Весенний, Революционная, 1-20, Объезжая, улица и площадь Чапаева, Интернациональная, частный сектор на Холмской, проезд Круговой, Рыкановская, 1-13 и переулок Холмский.

18 августа с 9:00 до 16:00 света не будет на Запрудной, 10, 14, 14 корпус 1, 16, 18, с 9:00 до 17:00 - на Ухтомского, 41-54, проспекте Ухтомского, улице Яно Арно, 1-10, улице Межевой, 1-33, проспекте Заводском, улице Лаврино, 26а, 26б, 28а, 28б.