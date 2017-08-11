«Псковская осень» стартует в Пушкинских Горах 12 сентября

22:40, 11 августа 2017, ПАИ

12-14 сентября пройдет III Межрегиональный фестиваль библиотечных программ по продвижению книги и чтения «Псковская осень». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской областной научной библиотеки, это экспериментальная площадка для библиотечных специалистов страны.

Оргкомитет фестиваля: Государственный комитет Псковской области по культуре, Государственный мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское», Российская национальная библиотека. Центр чтения, Российская библиотечная ассоциация, ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека».

Гостями фестиваля станут директор Российской Государственной детской библиотеки Мария Веденяпина, которая представит Концепцию развития детского и юношеского чтения в РФ; специалист по маркетингу Президентской библиотеки Юлия Джафарова, методист Российской Государственной детской библиотеки Эмилия Кивелевич, доктор педагогических наук, профессор, доцент кафедры риторики и культуры речи Института филологии Московского педагогического государственного университета Юлия Щербинина, доктор филологических наук, профессор Псковского государственного университета Илона Мотеюнайте, специалисты библиотечного дела из Санкт-Петербурга, Самары, Нижнего Новгорода, Великих Лук и других городов.

В программе фестиваля - награждение участников Международного творческого веб-проекта «Пушкин без границ», литературно-художественная программа «И в Запсковье – закат, и в Завеличье – вечер», сценарий которой построен на художественных текстах, посвященных Псковскому краю, а также экскурсии в Святогорский монастырь, Государственный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» и Псковский кремль.

Проект программы фестиваля размещён на сайте библиотеки.

Место проведения: Государственный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское». Научно-культурный центр, малый зал, Пушкиногорская центральная районная библиотека.