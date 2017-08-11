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Общество

15 псковских десантников получат медали по итогам полковых учений

В Псковской области завершилось показное полковое тактическое учение под руководством командующего Воздушно-десантными войсками (ВДВ) России генерал-полковника Андрея Сердюкова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Все цели достигнуты, задачи, поставленные в ходе проведения учения подразделениям полка, выполнены успешно», – сказал командующий ВДВ. Он выразил благодарность командованию дивизии и личному составу 104-го гвардейского десантно-штурмового полка «за высокий уровень организации и профессионализм, проявленный в ходе учения».

11 августа на полигоне Струги Красные состоялась церемония награждения отличившихся во время учения военнослужащих. Более 15 десантников были представлены к ведомственным медалям, 25 отмечены грамотами и ценными подарками. Командиру полка гвардии полковнику Денису Шишову по итогам учения досрочно присвоено звание «полковник».

В ходе учения десантники отработали задачи по десантированию и ведению боевых действий в передовом отряде группировки войск быстрого реагирования в операции по разрешению кризисной ситуации на Западном стратегическом направлении в условиях активных действий незаконных вооруженных формирований. 

Учение проводилось в три этапа и включало весь спектр задач, возложенных на ВДВ как в мирное, так и в военное время.

Всего на учение привлекались около 2500 военнослужащих, было задействовано более 40 самолетов и вертолетов ВКС России. Учение проходило с 7 по 11 августа согласно плану подготовки ВДВ на 2017 год.

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