В 8 районах Псковской области осенью 2017 года появятся современные спортивные пришкольные комплексы

14:53, 11 августа 2017, ПАИ

В 8 районах Псковской области, - Псковском, Гдовском, Островском, Палкинском, Пыталовском, Красногородском, Себежском и Усвятском, - до конца сентября появятся современные пришкольные спортивные комплексы. Об этом Псковскому агентству информации сообщил председатель областного комитета по физической культуре и спорту Иван Штылин.

По его словам, возведение спортивных комплексов ведется в рамках программы «Газпром – детям» за счет компании Газпром. Средняя стоимость каждого из них – 16 миллионов рублей.

Каждый такой комплекс включает в себя поле для мини-футбола с искусственной травой, беговые дорожки, дорожки с прыжковой ямой, универсальную площадку для волейбола и баскетбола, гимнастические сооружения (турники, брусья и т. п.). Каждый комплекс должен быть огорожен, проектом предполагается освещение.

По словам Ивана Штылина, к началу учебного года будут сданы спортивные комплексы будут сданы в Псковском районе (у новой городской школы в Борисовичах), Гдовском и Островском районах. В остальных муниципалитетах они должны быть сданы в течение сентября.