Печорские депутаты согласились выплатить уходящему с поста главы района Васильеву 418 тысяч рублей

15:35, 11 августа 2017, ПАИ

Депутаты Печорского районного Собрания сегодня на очередной сессии утвердили поправки в муниципальный бюджет на 2017 год, которые, в том числе, предусматривают выплату действующему главе района Сергею Васильеву 418 тысяч 100 рублей. Информацию об этом ПАИ подтвердили в секретариате районного Собрания.

При уточнении расходов по разделам бюджетной классификации на основании предложений администрации района депутаты поддержали распределение указанной суммы для выплат главе муниципалитета. В том числе 217 тысяч 400 рублей должны быть выплачены ему в виде заработной платы, 65 тысяч 700 тысяч рублей — в виде начисления на заработную плату, 36 тысяч 900 рублей — в виде санаторно-курортных выплат и 98 тысяч 100 рублей — в качестве компенсационной выплаты.

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Сам Сергей Васильев в беседе с корреспондентом ПАИ заявил, что это не дополнительные выплаты, а обычное распределение полагающегося ему возмещения. При этом, как стало известно Псковскому агентству информации, в ходе принятия на январской сессии инициированной самим Васильевым административной реформы,​ предусматривавшей среди прочего перевод должности главы района на штатную (оплачиваемую) основу [ранее глава района в отличие от главы администрации района заработную плату не получал - ПАИ], он заявлял депутатам, что назначение ему зарплаты не потребуют дополнительного финансирования из районной казны, так как новая строка расходов будет компенсирована субсидией из областного бюджета. Однако такой субсидии район не получал, поэтому на сегодняшнюю сессию был вынесен проект о финансировании этой строки расходов из собственных средств. В результате один депутат проголосовал против, один воздержался, а остальные поддержали принятие документа.

Напомним, 10 сентября в Печорском районе состоятся выборы нового главы муниципалитета, при этом Сергей Васильев в предварительном голосовании «Единой России» проиграл и свою кандидатуру на предстоящий плебисцит не выставил.