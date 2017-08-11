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Псковичи снова доверились мошенникам

В Пскове снова зафиксированы факты мошенничеств. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, местный житель заказал себе на одном из сайтов в Интернете процессор и перевел на указанный продавцом счет в качестве предоплаты 3500 рублей. Однако, товар так и не был доставлен, а лжепродавец перестал выходить на связь.

Еще одной жительнице Псков с неизвестного номера на мобильный телефон позвонила девушка и представилась сотрудником банка. Она сообщила, что банковская карта потерпевшей взломана и заблокирована. Обманным путем злоумышленница сумела узнать персональные данные гражданки, а затем сняла с ее банковской карты около 5 тысяч рублей.

В настоящее время по данным фактам в отделе полиции №1 УМВД России по городу Пскову возбуждены уголовные дела, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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