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В Бежаницком районе подросток совершил насильственные действия сексуального характера с 12-летним мальчиком

Бежаницкий межрайонный следственный отдел Следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 132 УК РФ в отношении несовершеннолетнего жителя Псковской области, по факту совершения действий сексуального характера с 12-летним мальчиком.

Как сообщили Псковскому агентству информации в региональном СУ СК, по предварительным данным установлено, что в начале августа 17-летний подросток, высказывая угрозу о применении насилия в отношении мальчика, против его воли, желания и согласия, совершил с ним насильственные действия сексуального характера.

В настоящее время подозреваемый в совершении преступления задержан. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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