90-ю годовщину со дня образования отметил Псковский район

16:57, 11 августа 2017, ПАИ

Сегодня, 11 августа, в деревне Неелово состоялся праздник, посвященный 90-й годовщине со дня образования Псковского района. В мероприятии приняли участие первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, глава Пскова Иван Цецерский, глава администрации города Игорь Калашников, заместитель главы города Владимир Воробьев, руководство районной администрации, депутаты районного и областного Собраний, ветераны, местные жители. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ муниципального образования «Город Псков».

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова от администрации области поздравила жителей района с праздником: «Мы все чувствуем себя сопричастными к большому жизненному пути, который прошел Псковский район со дня своего основания. Нам есть, что беречь, и есть, чем гордиться, и нынешнее поколение - это наследники истории Псковской земли». Вера Емельянова поблагодарила руководителей муниципалитета за вклад в развитие района и жителей за труд, который сегодня можно отнести в копилку и багаж великих достижений Псковского района.

«День рождения малой родины - всегда особенный праздник. Его с одинаковой радостью встречают и молодёжь, и пожилые люди. Каждый район, как и каждый человек, имеет свое лицо, свою собственную историю. А историю творят люди. За 90 лет жителями района был пройден большой, трудный и славный путь. Сегодня в этом зале присутствуют почетные граждане и все те, чей вклад в развитие района вызывает уважение. Псковский район имеет важное значение для псковичей - это кормилица нашего города», - отметил в своем поздравлении глава города Пскова Иван Цецерский и пожелал жителям района крепкого здоровья, счастья, долгих лет жизни, семейного благополучия и мирного неба над головой.

Глава администрации Пскова Игорь Калашников присоединился к поздравлениям, добавив: «Мы по праву гордимся районом - ее славной историей, трудовыми и культурными традициями, успехами по многим направлениям социально-экономического развития и главным богатством - трудолюбивыми, инициативными и талантливыми жителями».

«90- летний юбилей района - это сравнительно небольшой исторический срок. Но за это время в районе произошли значительные перемены к лучшему. В первую очередь благодаря заслугам жителей, которые восстанавливали район после войны. Спасибо вам за ваш труд», - прозвучало в поздравлении главы Псковского района Владимира Лавренова.

Также поздравления звучали от представителей областного Совета ветеранов, Собрания депутатов Псковского района.

Праздничное мероприятие продолжилось церемонией вручения медалей почетным гражданам Псковского района. Среди них - сельскохозяйственные работники, сотрудники городской думы, ветераны труда.

Для гостей был подготовлен концерт с участием самодеятельных коллективов Псковского района. Главным подарком было выступление Александра Либа.