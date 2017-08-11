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Общество

Участники спортивной смены лагеря «Алые паруса» повторили правила электробезопасности

Специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» продолжают комплексную профилактическую работу по электробезопасности в детских загородных лагерях. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе «Псковэнерго», 11 августа интерактивное занятие было организовано в лагере «Алые паруса» в Островском районе. Интерактивные занятия проводятся силами специалистов отдела по связям с общественностью и служб охраны труда производственных отделений с привлечением оперативно-ремонтного персонала совместно с сотрудниками областного Центра противопожарной пропаганды.

В ходе занятия по электробезопасности дети не только повторяют основные правила поведения вблизи электросетевых объектов, но и знакомятся со спецификой работы электромонтера. На каждом таком занятии специалист «Псковэнерго» рассказывает о защитных средствах, используемых при работе в электроустановках, демонстрирует инструменты и оборудование, имеющееся в распоряжении оперативно-ремонтного персонала.

Вторая часть занятия была посвящена совместной пожарно-энергетической эстафете. По условиям соревнования участникам команд было необходимо быстро надеть боевку и каску, выполнить соединение пожарного рукава и ствола, потушить условное возгорание с помощью углекислотного огнетушителя, а также пройти определенную дистанцию «гусиным шагом» - безопасным способом передвижения, если есть угроза поражения электрическим током от оборванного провода.

Победители и участники эстафеты получили полезные подарки от «Псковэнерго» - книжные закладки с памятками по электробезопасности.

С начала работы детских загородных лагерей отдыха и оздоровления специалисты «Псковэнерго» встретились с ребятами в Печорском, Островском, Великолукском, Гдовском, Невельском, Псковском и Стругокрасненском районах. В общей сложности за это время в занятиях по электробезопасности приняли участие более 1500 школьников разного возраста.

Работа по профилактике детского электротравматизма проводится специалистами «Псковэнерго» в рамках реализации комплексной программы МРСК Северо-Запада и в целях обеспечения актуализации знаний правил электробезопасности в период длительных школьных каникул.

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