Псковская библиотека подготовила цикл мероприятий к 75-летию со дня рождения Муслима Магомаева

19:42, 11 августа 2017, ПАИ

Отдел литературы по культуре и искусству Псковской областной библиотеки подготовил для читателей цикл мероприятий к 75-летию со дня рождения певца Муслима Магомаева. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

12 августа в 10:15 можно посмотреть премьеру документального фильма «Муслим Магомаев. Нет солнца без тебя», которая пройдет по Первому каналу.

Вспоминать его будут вдова Тамара Синявская, дочь Марина Козловская, друзья и коллеги Арас и Эмин Агаларовы, Николай Басков, Владимир Винокур, Таир Салахов, Вячеслав Зайцев, Робертино Лоретти, Зураб Соткилава, Александра Пахмутова, Николай Добронравов, Октай Мир-Касимов, Юрий Энтин и многие другие. О своей встрече с человеком с мировой славой, певцом и композитором, заслуженным артистом СССР, одинаково близким для России и Азербайджана, обладателем высших государственных наград и многих национальных премий расскажут его друзья, знаменитые люди страны.

В отделе псковской библиотеки пройдет выставка одной книги - издания «Муслим Магомаев» Николая Надеждина из серии «Секрет успеха». Книга вышла в 2012 году.

17 августа, в день рождения певца, в «музыкальном фойе» библиотеки прозвучат песни из фонотеки виниловых пластинок - «Чертово колесо», «Свадьба», «Королева красоты», «Лучший город земли», «Верни мне музыку», «Благодарю тебя», «Элегия», «Луч солнца золотого», «Ноктюрн», «Твои следы», «Надежда», «Мелодия», «BellaChao», «ParlaPiuPiano», «MyWay», «Delilah», «GuardaCheLuna», «TuMiPiaci» и другие.

21 августа в 16:00 в библиотеке санатория для ветеранов «Череха» состоится обсуждение книги Муслим Магомаев «Живут во мне воспоминания».

