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Общество

Псковской пожарной охране исполнилось 180 лет

Текущий год является юбилейным для псковской пожарной части № 2, которая в настоящее время дислоцируется по улице Вокзальной, 12а, и для пожарной части № 1, расположенной по улице Коммунальной, 62. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Кроме того, для государственного пожарного надзора 2017 год тоже является юбилейным (18 июля 1927 года постановлением ВЦИК и СНК РСФСР принято «Положение об органах государственного пожарного надзора в РСФСР»); в 1937 году были проведены первые соревнования пожарной охраны НКВД, которые включали в себя и пожарно-прикладные упражнения; в мае 1917 года в Петрограде состоялось учредительное собрание по организации Всероссийского профессионального пожарного союза; 2017 год объявлен в России годом Гражданской обороны (1932, 4 октября – постановлением Совета народных комиссаров СССР было утверждено «Положение о противовоздушной обороне территории СССР». В тот же год при Псковском городском совете Осоавиахима был организован отдел ПВО).

Псковская пожарная часть № 2 является старейшей в Псковской области. История её возникновения относится к началу XIX века. Первоначально для действий на пожарах было разработано Положение, по которому Псковский гарнизонный батальон отряжал по 14-16 человек рядовых в распоряжение полиции. Дислоцировалась она в здании гаупвахты в центре Пскова.

В 1830-е годы, предположительно, в 1837 году, нижние чины от военного ведомства были введены в штат полиции. К 1838 году полицейская пожарная команда состояла из 9 человек нижних чинов и 9 брандмейстерских учеников, которые по Положению, утвержденному гражданским губернатором, получали одежду, содержание и жалование; при пожарной команде состояли 17 лошадей с упряжью, 3 хода с трубами, 4 – с бочками, 1 линейка и прочие нужные к нему снаряды. Создание пожарной команды в Пскове, как считали современники, являлась заслугой губернатора А. Пещурова: «Алексей Никитович нашёл человека с благородными чувствами, готового на всё полезное, а более из душевного уважения к начальнику, и город теперь имеет, без малейшего отягощения жителей, все пожарные принадлежности в достаточном количестве и пожарную команду».

При вступлении в 1840 году нового губернатора в управление губернией все старые лошади были заменены молодыми. К 1850 году увеличился количественный состав команды, которая уже состояла из 23 рабочих и 1 брандмейстера. Его должность в 50-е годы исполнял унтер-офицер Щеголев. На вооружении была 21 лошадь, 3 заливные трубы, 2 ручные машинки, 12 лопат, 6 бочек, 10 багров, 10 ведер, 6 ломов, 3 лестницы, 2 войлочных щита, 11 летних дрог и 11 зимних. По-прежнему, если случался пожар, в помощь пожарной команде требовались нижние чины гарнизонного батальона и обыватели.

Помощь пожарной команде, действительно, была необходима. Псковичи знают, что город топографически делится двумя реками на три части: Запсковье, Завеличье и центральную часть города. Поэтому ежегодно при разливе рек (Великой и Псковы) прекращалось на некоторое время сообщение с Запсковьем и Завеличьем. До восстановления надежной переправы из пожарного обоза в те районы отправляли по две трубы с бочками. А в помощь, разделившейся таким образом пожарной команде, делали наряд, по которому домохозяева, имеющие лошадей, обязаны были присылать по очереди в полицию на сутки лошадь с бочкой.

С принятием новых штатов в 1853 году в Псковской пожарной команде больших перемен не произошло.

Лишь в 1865 году после долгой переписки псковского губернатора с министерством внутренних дел пришёл ответ о выделении 32 тыс. рублей для обновления пожарного обоза и строительства здания полицейского управления. Оно было построено на улице Великолуцкой (ныне улица Советская, 23). В Псков прибыл и приступил к работе при пожарном депо брандмейстер Кунтсман из Холма. Команда было доведена до 31 человека: брандмейстер, два унтер-брандмейстера и 28 рядовых.

15 ноября 1871 года на заседании городской Думы было принято решение заменить нижние чины военного ведомства полицейской и пожарной команд вольнонаемными людьми, то есть с содержанием не по штату и условиям военным, а по назначению Думы и постановили: наем людей предоставить полицмейстеру, а их утверждение и производство им жалования возложить на обязанность городской Управы. Также признали достаточным при вольнонаемной пожарной команде вместо 30 человек военных иметь только 25 человек вольнонаёмных.

С 1870 года пожарную команду возглавлял брандмейстер Онуфрий Шингель из Петербурга. По словам сослуживцев, он всегда работал на пожаре «на ура». После него в Псков из Санкт-Петербурга прибыл брандмейстер Константинов. В 1883 году упоминается брандмейстер по фамилии Агеев.

Несмотря на небольшое жалование, находились люди, которые оставались в пожарной охране навсегда, в том числе унтер-офицер Никита Ларионов. В пожарную команду он был командирован еще от военного ведомства, а с конца 1871 года, уйдя в отставку, остался в составе команды вольнонаемным. Как и в прежнее время, он ухаживал за лошадьми и пожарными инструментами. С наймом в пожарную команду вольных людей Ларионову поручили обучить новых людей обращаться с лошадьми и обозом. В мае 1872 года городская Дума постановила выдать Н. Ларионову вознаграждение в размере 25 рублей за долговременную полезную и усердную службу. После он почти тридцать лет отработал в пожарной команде города Пскова, до 1899 года был заведующим хозяйственной частью. На заседании городской Думы от 2 октября 1898 года ему назначили пенсион 120 рублей в год.

С 1 января 1900 года на место фуражира и кладовщика был назначен Иван Яковлев. В декабре 1906 года постановлением городской Думы ему выдали награду в размере 40 рублей. Есть о нём упоминания и в послереволюционные годы.

В должности брандмейстера с 30 июня 1893 года состоял Фёдор Кукуев. В пожарную охрану он пришел в 1890 году в звании запасного унтер-офицера, имел образование по 4 разряду. За усердную службу заведующий городской пожарной командой, член Управы А. Агапов просил городскую Думу в 1899 году поощрить брандмейстера Ф. Кукуева. В 1900 году, в год его 10-летней службы, ему выдали наградных 50 рублей (примерно два месячных оклада). В 1913 году брандмейстер Псковской пожарной команды коллежский регистратор Федор Кукуев был представлен к награде в память 300-летия царствования дома Романовых – светло-бронзовой медали со свидетельством № 1936 с правом ношения на груди. Этой награды были удостоены все 26 пожарных служителей пожарной команды с правом ношения. В 1915 году канцелярский чиновник Псковского городского полицейского управления, занимающий должность брандмейстера городской пожарной команды, губернский секретарь Федор Кукуев был внесен в списки представляемых к награде - к ордену Св. Станислава III степени.

В начале XX века продолжались преобразования в пожарной охране. Была необходимость в увеличении количественного состава пожарной команды и создании пожарной команды в районе Завеличья (но это случилось только в 1937 году).

В 1908 году, согласно изданным МВД «Временным правилам», как обмундирование, так и заведование пожарной командой было решено перевести в ведение городских общественных управлений и уже с 1 января 1910 года ввести новый порядок; ответственным был назначен член Управы заведующий депо А. Аристов.

26 апреля 1911 года был заслушан доклад Управы о переименовании пожарной команды из полицейской в городскую на основании все тех же «Временных правил».

12 июля 1911 года Псковская пожарная команда была переименована из полицейской в городскую и утверждено новое штатное расписание. С 1912 года прекращался отпуск пособий из средств государственного казначейства на содержание полицейских команд.

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