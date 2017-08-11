На учениях в Стругокрасненском районе погиб десантник

16:02, 11 августа 2017, ПАИ

Сегодня, 11 августа, в заключительный день проведений полковых тактический учений ВДВ в Псковской области на территории полигона в Стругокрасненском районе погиб военнослужащий 76-й десантно-штурмовой дивизии, сообщает «Интерфакс». По неподтвержденным данным, речь идёт о военнослужащем 104-го полка, расквартированного в Черёхе.

Сообщается, что на место происшествия выехала следственная группа.

Отметим, учения проводились с 7 по 11 августа. Во время маневров десантники отрабатывали задачи по десантированию и ведению боевых действий полка на Западном направлении в условиях активного противодействия незаконных вооруженных формирований. Всего в учениях было задействовано около 2500 человек.