Минстрой разработал рекомендации муниципалитетам по повышению информированности застройщиков

19:31, 11 августа 2017, ПАИ

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации разработало рекомендации органам местного самоуправления по повышению информированности участников градостроительных отношений. Рекомендации, разработанные при участии объединений застройщиков и всероссийских деловых объединений, касаются структуры и содержания официальных сайтов муниципалитетов, сообщается на сайте Минстроя.

При внедрении целевой модели «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» наиболее проблемным для регионов направлением является исполнение обеспечивающих факторов реализации модели: организация «проектного офиса», создание онлайн-сервисов, калькулятора процедур в сфере строительства, разработка региональной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, обеспечение деятельности контактного центра для застройщиков и информирования участников градостроительной деятельности.

По словам замглавы министерства Натальи Антипиной, в настоящее время официальные сайты органов местного самоуправления в большинстве своем либо не содержат необходимой застройщикам актуальной информации, либо сведения разрознены и представлены в неструктрурированном виде. «Согласно данным проведенного весной этого года опроса, при 90% уровне востребованности информации, ее доступностью удовлетворены только 25% застройщиков», - отметила Наталья Антипина.

В разработанных рекомендациях регионам предлагается сформировать структуру и содержание раздела «Градостроительство» официального сайта органа местного самоуправления (муниципального образования), в частности, с размещением подробного перечня услуг в сфере строительства и земельно-имущественных отношений. При этом важно внедрить единый стандарт информирования участников градостроительных отношений по вопросам территориального планирования и градостроительной деятельности.

По мнению замглавы Минстроя России, рекомендации касаются именно органов местного самоуправления, так как на их уровне оказываются наиболее значимые для строительной отрасли услуги, и важно обеспечение открытости и общего коммуникационного пространства органов власти и представителей строительной отрасли.