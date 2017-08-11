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Экономика

Лучшие хозяйства по надою молока определены в Псковской области

В Псковской области определены лучшие хозяйства по надою молока на корову по состоянию на 1 августа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Главном госуправлении сельского хозяйства и государственного технического надзора региона.

В ройку лидеров попали великолукское ООО «Слактис», ООО «ПсковАгроИнвест» Псковского района и ООО «Добручи-2» Гдовского района. Замыкают рейтинг, состоящий из 37 позиций, ООО «Красное знамя» Дновского района, ООО СПК «Захаринский» Новосокольнического района и СПК им. Чапаева Новосокольнического района.

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