Лучшие хозяйства по надою молока определены в Псковской области

23:02, 11 августа 2017, ПАИ

В Псковской области определены лучшие хозяйства по надою молока на корову по состоянию на 1 августа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Главном госуправлении сельского хозяйства и государственного технического надзора региона.

В ройку лидеров попали великолукское ООО «Слактис», ООО «ПсковАгроИнвест» Псковского района и ООО «Добручи-2» Гдовского района. Замыкают рейтинг, состоящий из 37 позиций, ООО «Красное знамя» Дновского района, ООО СПК «Захаринский» Новосокольнического района и СПК им. Чапаева Новосокольнического района.