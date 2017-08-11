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Общество

На кухне отеля «Old Estate» приготовят гигантский торт для Медового фестиваля

Гигантский медовик для Медового фестиваля, который пройдёт в Пскове 19 августа, будут по традиции готовить на кухне отеля «Old Estate Hotel & SPA». Как рассказал Псковскому агентству информации шеф-повар отеля Андрей Лебедев, как и в прошлом году над созданием  торта будут работать всего пять человек. Это сам Андрей Лебедев, московский кондитер и фуд-стилист Ирина Спесивцева, шеф-кондитер «Old Estate Hotel & SPA» Екатерина Ефимова и кондитеры отеля Анна Федорук и Людмила Гринёва.

 Напомним, что  планируется создать 200-килограммовый торт: именно такой размер благотворительного медовика был признан оптимальным. Напомним, в 2016 году на фестивале также готовили торт вестом в два центнера. Тогда на создание гигантского медовика ушло 31,5 килограмма муки, почти 40 литров молока и столько же 33-процентных сливок, около 36 килограммов сахара, без малого 10 килограммов мёда, 19 килограммов сливочного масла, 787 желтков, 189 яиц, 3 килограмма крахмала, почти килограмм соды, 1,3 литра уксуса, 158 граммов ванили.

Этот процесс в общей сложности занял почти сутки. 

Средства, вырученные от продажи торта, поступят партнёру фестиваля благотворительному фонду «Линия жизни». В этом году фонд принял решение зарезервировать собранную сумму на целевое пожертвование, которое будет востребовано в тот момент, когда за помощью обратится больной ребенок из Псковской области.

Напомним, что Медовый фестиваль вновь состоится на территории Детского парка с 10:00 до 18:00. Будет включать в себя целый ряд тематических площадок. Помимо традиционной медовой ярмарки, на которой представят свою продукцию псковские пасечники, многочисленные развлекательные площадки для всех возрастов, конкурсы и выступления артистов.

Желающим участвовать в фестивале, необходимо обратиться по телефону 8-911-361-51-02, написать администраторам группы «Медовый фестиваль – 2017» в социальной сети «ВКонтакте» или на адрес электронной почты o-bannik@yandex.ru.

Отметим, псковский медовый праздник уже известен далеко за пределами региона. В 2013 году он стал лауреатом Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards в номинации «Гастрономический туризм» и победителем Всероссийского конкурса событийного туризма «Russian open Event Expo» в номинации «Экологический туризм».

Фестиваль проводит Медиахолдинг Псковской области при поддержке Государственного комитета Псковской области по культуре. Цель мероприятия – поддержка местных производителей продукции пчеловодства и продвижение бренда «Псковский мёд».

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На кухне отеля «Old Estate» приготовят гигантский торт для Медового фестиваля Средства от продажи 200-килограммового торта на Медовом фестивале пойдут на лечение маленького псковича Гигантский торт на «Медовом фестивале – 2017» вновь приготовит фуд-стилист из Москвы Изборский коллектив «Тканые одежды» представит на Медовом фестивале коллекцию «Дочуша» Опочецкие ансамбли «Забава» и «Ступени» выступят на Медовом фестивале в Пскове Лучший псковский мёд определят гости Медового фестиваля Блины с мёдом и сбитнем, лотерею и большой приз обещает «Столбушинский продукт» гостям Медового фестиваля Квест «Миру – МИР!» организует Сбербанк на Медовом фестивале в Пскове ЧЕРИ ЦЕНТР ПСКОВ стал официальным партнером «Медового фестиваля 2017» Официальный дилер Mitsubishi Motors в Пскове стал партнером «Медового фестиваля 2017»
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