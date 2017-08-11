На кухне отеля «Old Estate» приготовят гигантский торт для Медового фестиваля

16:15, 11 августа 2017, ПАИ

Гигантский медовик для Медового фестиваля, который пройдёт в Пскове 19 августа, будут по традиции готовить на кухне отеля «Old Estate Hotel & SPA». Как рассказал Псковскому агентству информации шеф-повар отеля Андрей Лебедев, как и в прошлом году над созданием торта будут работать всего пять человек. Это сам Андрей Лебедев, московский кондитер и фуд-стилист Ирина Спесивцева, шеф-кондитер «Old Estate Hotel & SPA» Екатерина Ефимова и кондитеры отеля Анна Федорук и Людмила Гринёва.

Напомним, что планируется создать 200-килограммовый торт: именно такой размер благотворительного медовика был признан оптимальным. Напомним, в 2016 году на фестивале также готовили торт вестом в два центнера. Тогда на создание гигантского медовика ушло 31,5 килограмма муки, почти 40 литров молока и столько же 33-процентных сливок, около 36 килограммов сахара, без малого 10 килограммов мёда, 19 килограммов сливочного масла, 787 желтков, 189 яиц, 3 килограмма крахмала, почти килограмм соды, 1,3 литра уксуса, 158 граммов ванили.

Этот процесс в общей сложности занял почти сутки.

Средства, вырученные от продажи торта, поступят партнёру фестиваля благотворительному фонду «Линия жизни». В этом году фонд принял решение зарезервировать собранную сумму на целевое пожертвование, которое будет востребовано в тот момент, когда за помощью обратится больной ребенок из Псковской области.

Напомним, что Медовый фестиваль вновь состоится на территории Детского парка с 10:00 до 18:00. Будет включать в себя целый ряд тематических площадок. Помимо традиционной медовой ярмарки, на которой представят свою продукцию псковские пасечники, многочисленные развлекательные площадки для всех возрастов, конкурсы и выступления артистов.

Желающим участвовать в фестивале, необходимо обратиться по телефону 8-911-361-51-02, написать администраторам группы «Медовый фестиваль – 2017» в социальной сети «ВКонтакте» или на адрес электронной почты o-bannik@yandex.ru.

Отметим, псковский медовый праздник уже известен далеко за пределами региона. В 2013 году он стал лауреатом Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards в номинации «Гастрономический туризм» и победителем Всероссийского конкурса событийного туризма «Russian open Event Expo» в номинации «Экологический туризм».

Фестиваль проводит Медиахолдинг Псковской области при поддержке Государственного комитета Псковской области по культуре. Цель мероприятия – поддержка местных производителей продукции пчеловодства и продвижение бренда «Псковский мёд».