В Псковской области снимут исторический сериал «Годунов»

16:50, 11 августа 2017, ПАИ

Кинокомпания «Москино» по заказу телеканала «Россия-1» приступила к производству художественного 16-серийного фильма под рабочим названием «Годунов». Об этом Псковскому агентству информации в пресс-службе кинокомпании. «Это историческая сага о семье Годуновых, которая охватывает целую эпоху, начиная со смерти Ивана Грозного и заканчивая восшествием на престол Михаила Романова», - говорится в пресс-релизе «Мосфильма».

Сейчас идет подбор актеров и поиск натуры для съемок. Работать создатели «Годунова» планируют, в частности, в Архангельской, Владимирской и Псковской областях. Съемки начнутся в ноябре.

Режиссёром кинокартины станет Алексей Андрианов, снявший сериал «София», работа над которым тоже велась в Псковской области. Художник по костюмам «Годунова» Наталья Салтыкова также работала над созданием сериала «София». В новом фильме она собирается по максимуму использовать костюмы, которые были созданы для «Софии».