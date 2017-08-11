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Общество

В Псковской области снимут исторический сериал «Годунов»

Кинокомпания «Москино» по заказу телеканала «Россия-1» приступила к производству художественного 16-серийного фильма под рабочим названием «Годунов». Об этом Псковскому агентству информации в пресс-службе кинокомпании. «Это историческая сага о семье Годуновых, которая охватывает целую эпоху, начиная со смерти Ивана Грозного и заканчивая восшествием на престол Михаила Романова», - говорится в пресс-релизе «Мосфильма».

Сейчас идет подбор актеров и поиск натуры для съемок. Работать создатели «Годунова» планируют, в частности, в Архангельской, Владимирской и Псковской областях. Съемки начнутся в ноябре.

Режиссёром кинокартины станет Алексей Андрианов, снявший сериал «София», работа над которым тоже велась в Псковской области. Художник по костюмам «Годунова» Наталья Салтыкова также работала над созданием сериала «София». В новом фильме она собирается по максимуму использовать костюмы, которые были созданы для «Софии».

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