0
20:05
Псковской пожарной охране исполнилось 180 лет
18:04
До +31 градуса прогреется воздух в Псковской области 12 августа
16:50
В Псковской области снимут исторический сериал «Годунов»
16:15
На кухне отеля «Old Estate» приготовят гигантский торт для Медового фестиваля
15:07
15 псковских десантников получат медали по итогам полковых учений
11:27
Денис Золотарев: Работа с маской – это всегда ярко и зрелищно
11:12
Видеорегистрацию техосмотра машин планируется ввести России
Еще новости
Общество

Всероссийские соревнования по уличному баскетболу состоятся 12 августа в Великих Луках

Всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч - 2017» состоятся завтра, 12 августа, на острове Дятлинка в Великих Луках. Как сообщил Псковскому агентству информации главный судья соревнований Дмитрий Внебрачный, регистрация участников начнется в 9:00. По его словам, «Оранжевый мяч», судя по опыту проведения подобных соревнований, может собрать от 250 до 500 участников.

Дмитрий Внебрачный сообщил, что на соревнования уже заявились команды из Дно, Локни, Новосокольников и Пскова. «Могут быть участники и из других городов», - добавил он.

Победители «Оранжевого мяча» получат от организаторов медали, грамоты, дипломы и кубки. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковской пожарной охране исполнилось 180 лет
11 августа 2017
Псковской пожарной охране исполнилось 180 лет
До +31 градуса прогреется воздух в Псковской области 12 августа
11 августа 2017
До +31 градуса прогреется воздух в Псковской области 12 августа
В Псковской области снимут исторический сериал «Годунов»
11 августа 2017
В Псковской области снимут исторический сериал «Годунов» 2
На кухне отеля «Old Estate» приготовят гигантский торт для Медового фестиваля
11 августа 2017
На кухне отеля «Old Estate» приготовят гигантский торт для Медового фестиваля 1
15 псковских десантников получат медали по итогам полковых учений
11 августа 2017
15 псковских десантников получат медали по итогам полковых учений
Видеорегистрацию техосмотра машин планируется ввести России
11 августа 2017
Видеорегистрацию техосмотра машин планируется ввести России 1
Средства от продажи 200-килограммового торта на Медовом фестивале пойдут на лечение маленького псковича
11 августа 2017
Средства от продажи 200-килограммового торта на Медовом фестивале пойдут на лечение маленького псковича
Фестиваль активного семейного отдыха «ДА!FEST» пройдет в Пскове 12 августа
11 августа 2017
Фестиваль активного семейного отдыха «ДА!FEST» пройдет в Пскове 12 августа

Идет загрузка...