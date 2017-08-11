Всероссийские соревнования по уличному баскетболу состоятся 12 августа в Великих Луках

17:14, 11 августа 2017, ПАИ

Всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч - 2017» состоятся завтра, 12 августа, на острове Дятлинка в Великих Луках. Как сообщил Псковскому агентству информации главный судья соревнований Дмитрий Внебрачный, регистрация участников начнется в 9:00. По его словам, «Оранжевый мяч», судя по опыту проведения подобных соревнований, может собрать от 250 до 500 участников.

Дмитрий Внебрачный сообщил, что на соревнования уже заявились команды из Дно, Локни, Новосокольников и Пскова. «Могут быть участники и из других городов», - добавил он.

Победители «Оранжевого мяча» получат от организаторов медали, грамоты, дипломы и кубки.