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Общество

Снятую в Пскове комедию покажут в областной библиотеке

15 августа 14:00 в Псковской областной универсальной научной библиотеке состоится заседание киноклуба, на котором вниманию зрителей будет предложена музыкальная кинокомедия «Спокойствие отменяется». Как сообщили Псковскому агентству информации в библиотеке, эта картина частично снималась в Пскове. В частности, здесь были отсняты сцены прыжков с парашютом, когда оркестранты прыгают вместе со своими инструментами и исполняют в воздухе марш, прощание Горового – главного героя фильма - со своим оркестром.

Комедия производства «Мосфильм»  была снята в 1983 году режиссером Мунидом Закировым.  Автор сценария - Иван Стаднюк, он знаком зрителям по фильмам «Максим Перепелица», «Ключи от неба», «Артист из Кохановки». Музыку написал композитор Евгений Птичкин, слова дня песен -  Игорь Шаферан.

По сюжету фильма, сержант Николай Горовой после службы в армии, в ВДВ, где он поднял самодеятельность на высоту, заслужив похвалу генерала-лейтенанта,  возвращается в родное село. «Преодолевая всевозможные трудности, он поднимает на должную высоту колхозную художественную самодеятельность. Намерения Городового, упорство и завидное терпение оказались не напрасны: когда в село приехала телевизионная группа «Алло, мы ищем таланты», перед телекамерами развернулось яркое музыкальное зрелище…», - сказано в аннотации к картине.

В главной роли в фильме снялся Иван Шаболтас, в ролях: Лидия Смирнова, Олег Анофриев, Юрий Медведев,  Лариса Белогурова, Aлeкcaндp Hoвикoв, Валерий Носик, Евгений Моргунов и другие.

Продолжительность: 78 минут.

Перед началом сеанса ведущая киноклуба расскажет о съемках фильма в Пскове и его пригородах.

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