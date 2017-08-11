Запрос «Как доехать до Пскова?» вошел в ТОП-10 в Петербурге

17:21, 11 августа 2017, ПАИ

Запрос «Как доехать до Пскова?» вошел в ТОП-10 по популярности у жителей Санкт-Петербурга и гостей города, сообщает портал «Водитель Петербурга» со ссылкой на данные компании «Яндекс».

Чаще всего петербургских пользователей интересует Петергоф. На втором месте аэропорт Пулково.

В ТОП-10 вошли несколько городов Ленобласти (Кронштадт, Пушкин, Выборг, Гатчина). 7-е место занял Геленджик, 9-е – Псков. На 10-м месте – запрос «Как доехать до Китай-города». Отдельным, пятым пунктом, стоит запрос «Как доехать до крематория?».